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Place des Familles laser game en famille La Crèche

Place des Familles laser game en famille La Crèche

Place des Familles laser game en famille La Crèche samedi 30 mai 2026.

Ville : 79260 La Crèche

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Crèche

Place des Familles laser game en famille

La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Dans le cadre de place des familles découvrez le laser game en famille. Laser game gonflable, un grand espace de jeu où toute la famille peut s’amuser ensemble.   .

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92  devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles laser game en famille

L’événement Place des Familles laser game en famille La Crèche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre

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