Cinébalade, Hôtel de Ville, Étampes
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Étampes
Informations pratiques
Cinébalade Vendredi 18 septembre, 21h00 Hôtel de Ville Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Découvrez les monuments d’Étampes de l’Hôtel de Ville à la place Saint-Gilles lors d’une promenade ponctuée de projections d’images d’archives filmées. Commentées en direct, elles vous feront revivre l’histoire de la ville et l’évolution de son patrimoine à travers le regard des générations passées.
Hôtel de Ville Place de l’Hotel de ville et des Droits de l’Homme 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]
Circuit « L’histoire d’Étampes »
©CINEAM
À voir aussi à Étampes (Essonne)
- Inauguration restauration Hôtel Diane-de-Poitiers, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes 18 septembre 2026
- Inauguration des travaux – Partie historique, Médiathèque Diane-de-Poitiers, Étampes 18 septembre 2026
- JEP Visite guidée de la Tour de Guinette Étampes 19 septembre 2026
- Ouverture de l’Hôtel Diane-de-Poitiers – médiathèque, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Basile, Église Saint-Basile, Étampes 19 septembre 2026