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Cinébalade, Hôtel de Ville, Étampes

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Étampes

Cinébalade, Hôtel de Ville, Étampes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place de l'Hotel de ville et des Droits de l'Homme 91150 Étampes
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Cinébalade Vendredi 18 septembre, 21h00 Hôtel de Ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Découvrez les monuments d’Étampes de l’Hôtel de Ville à la place Saint-Gilles lors d’une promenade ponctuée de projections d’images d’archives filmées. Commentées en direct, elles vous feront revivre l’histoire de la ville et l’évolution de son patrimoine à travers le regard des générations passées.

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Circuit « L’histoire d’Étampes »

©CINEAM

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