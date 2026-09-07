Cinébalade, Hôtel de Ville, Étampes

Informations pratiques

Cinébalade Vendredi 18 septembre, 21h00 Hôtel de Ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Découvrez les monuments d’Étampes de l’Hôtel de Ville à la place Saint-Gilles lors d’une promenade ponctuée de projections d’images d’archives filmées. Commentées en direct, elles vous feront revivre l’histoire de la ville et l’évolution de son patrimoine à travers le regard des générations passées.

Hôtel de Ville Place de l’Hotel de ville et des Droits de l’Homme 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]

Circuit « L’histoire d’Étampes »

©CINEAM