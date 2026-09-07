Ouverture de l’Hôtel Diane-de-Poitiers – médiathèque, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes

Informations pratiques

Ouverture de l’Hôtel Diane-de-Poitiers – médiathèque 19 et 20 septembre Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir ce hôtel particulier de la Renaissance tout nouvellement restauré en façade.

Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers 4 Rue Sainte-Croix, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France 0164940565 https://bibliotheques.caese.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077165275570;https://www.instagram.com/bibliotheques.caese/;https://www.youtube.com/channel/UCfaPnD6k5l4Jm8EaKn7Ip6Q L’accès à la bibliothèque Diane-de-Poitiers est libre et gratuit.

Visite libre

©caese