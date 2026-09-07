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Visite libre de la Collégiale Notre-Dame, Église Notre-Dame, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Étampes

Visite libre de la Collégiale Notre-Dame, Église Notre-Dame, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
24 Rue du Cloitre Notre Dame, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Visite libre de la Collégiale Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de la Collégiale Notre-Dame.

Église Notre-Dame 24 Rue du Cloitre Notre Dame, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Visite libre

©caese

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