UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Étampes

Visite libre de l’église Saint-Basile, Église Saint-Basile, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Basile · Étampes

Visite libre de l’église Saint-Basile, Église Saint-Basile, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Basile
Adresse
Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Visite libre de l’église Saint-Basile Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Basile Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Basile.

Église Saint-Basile Place du Général Romanet, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Visite libre

©caese

À voir aussi à Étampes (Essonne)