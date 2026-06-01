Cinéclub projection du film L’homme sans passé Briare
Cinéclub projection du film L’homme sans passé Briare dimanche 21 juin 2026.
Briare
Cinéclub projection du film L’homme sans passé
Square Pierre Armand Thiébault Briare Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le 21 juin à 19h, le Briare Ciné-Club propose la projection de L’Homme sans passé d’Aki Kaurismäki. Un film sensible et singulier, entre humour, tendresse et humanité, à découvrir au CSC de Briare lors d’une soirée dédiée au cinéma d’auteur.
Le samedi 21 juin à 19h, le Briare Ciné-Club vous propose de découvrir L’Homme sans passé d’Aki Kaurismäki au CSC de Briare.
Récompensé au Festival de Cannes, ce film suit le parcours d’un homme amnésique qui tente de reconstruire sa vie après une agression. Avec son style épuré, son humour discret et son regard profondément humain, Aki Kaurismäki signe une œuvre touchante qui parle de précarité, de solidarité, de dignité et d’espoir.
Cette projection est une belle occasion de retrouver le plaisir du cinéma d’auteur à Briare, autour d’un film singulier, à la fois sobre, sensible et marquant. Un rendez-vous à noter pour les amateurs de cinéma qui aiment les histoires fortes, racontées avec finesse et humanité. 5 .
Square Pierre Armand Thiébault Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 22 45 csc.services@orange.fr
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English :
On June 21 at 7pm, the Briare Ciné-Club will be screening Aki Kaurismäki?s L?Homme sans passé. A sensitive and singular film, between humor, tenderness and humanity, to be discovered at the Briare CSC during an evening dedicated to auteur cinema.
L’événement Cinéclub projection du film L’homme sans passé Briare a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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