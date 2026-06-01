Briare

Fête de la musique

Place de la République Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:45:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le 19 juin, Briare fête la musique dans tout le centre-ville. Harmonie, déambulation, apéro-concert, concert guinguette et ambiance festive rythmeront la soirée entre place de la Mairie, parking rue de la Liberté et place de la République.

Le vendredi 19 juin, Briare célèbre la Fête de la musique avec une soirée animée dans le centre-ville.

De la place de la Mairie à la place de la République, en passant par le parking rue de la Liberté, plusieurs rendez-vous musicaux se succéderont tout au long de la soirée. Harmonie de Briare, concert de Variações, déambulation de Sambolero, apéro-concert piano/flûte et concert-guinguette avec Le Baluche des complices de Mr Larsene composeront une programmation festive et variée.

Une belle occasion de profiter d’une soirée d’été en musique, de flâner au cœur de Briare et de partager un moment convivial entre amis, en famille ou au détour d’une place animée. Une fête populaire et joyeuse à vivre pleinement. .

Place de la République Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08 mairie@villedebriare.fr

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English :

On June 19, Briare celebrates music throughout the town center. Brass bands, strolling bands, aperitif concerts, guinguette concerts and a festive atmosphere will punctuate the evening between Place de la Mairie, the Rue de la Liberté parking lot and Place de la République.

L’événement Fête de la musique Briare a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX