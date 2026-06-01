Briare

Festival de théâtre amateur rencontres amateurs

Rivotte Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Du 26 au 28 juin, les Rencontres amateur du Théâtre de l’Escabeau reviennent à Briare pour leur 15e édition. Spectacles, lectures, concert, exposition et convivialité rythmeront ce week-end à la Ferme de Rivotte. Un rendez-vous vivant, curieux et chaleureux à découvrir.

Du 26 au 28 juin, la Ferme de Rivotte à Briare accueille la 15e édition des Rencontres amateur du Théâtre de l’Escabeau.

Pendant trois jours, ce rendez-vous fera la part belle au spectacle vivant sous toutes ses formes théâtre, lectures, concert, exposition et moments de convivialité se succéderont dans une ambiance chaleureuse et curieuse. Au programme notamment Bataclan, La voix d’Amara, La cantatrice chauve, Les pieds dans le vide, Révolution 1789, sans oublier le concert des Vieux gamins, une exposition et les Miscellanées des Loirétains du monde.

Un week-end riche en propositions artistiques, entre émotions, découvertes et rencontres, à vivre pleinement dans le cadre vivant et accueillant de Rivotte. .

Rivotte Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14 reservation@theatre-escabeau.com

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English :

The Compagnie Amateur du Théâtre de l’Escabeau presents its amateur theater festival Les rencontres amateurs from July 4 to 6, 2025 at the Ferme de Rivotte in Briare.

L’événement Festival de théâtre amateur rencontres amateurs Briare a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX