CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE place du village Ispagnac

Ispagnac

CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

place du village Salle Multimédia Ispagnac Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Projection à 21h à la Salle multimédia à Ispagnac, du film De la comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat.

Projection du film De la comédie française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat .

Durée 1h15 / Genre Comédie / Origine France

Synopsis

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

place du village Salle Multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

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English :

Screening at 9:00 p.m. in the Multimedia Room in Ispagnac of the film De la comédie française by Martin Darondeau and Bertrand Usclat.

L’événement CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes