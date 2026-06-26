CINECO EN PLEIN AIR LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rue de l’Abbaye Gorges du Tarn Causses dimanche 30 août 2026.

Gorges du Tarn Causses

CINECO EN PLEIN AIR LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

Rue de l’Abbaye Cour du collège Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 21:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori . Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori .

Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)

Synopsis:

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .

Rue de l’Abbaye Cour du collège Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film La v%E9nus %E9lectrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINECO EN PLEIN AIR LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes