CINÉCO LA CONDITION Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet
CINÉCO LA CONDITION Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet vendredi 26 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
CINÉCO LA CONDITION
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Synopsis
C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.
Diffusion du film La condition de Bonnell Jérome Genre Drame- Origine France (VF)
Synopsis
C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.
Tarif de 4€ à 6€ .
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
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English :
Synopsis
This is the story of Céleste, a young maid working for Victoire and André in 1908. It’s the story of Victoire, the model wife she doesn’t know how to be. Two women separated by everything but living under the same roof, defying convention and the unspoken.
L’événement CINÉCO LA CONDITION Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-22 par 48-OT Mont Lozere
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