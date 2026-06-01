Vebron

CINECO LA CONDITION

Salle annexe de la mairie Vebron Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Projection du film La condition de Bonnell Jérôme. Durée 1h43min Genre Drame Origine France (VF)

Projection du film La condition de Bonnell Jérôme, le dimanche 28 juin à 18h à Vebron.

Durée 01h43min Genre Drame Origine France (VF)

Synopsis:

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .

Salle annexe de la mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of La condition by Bonnell Jérôme. Running time: 1h43min Genre: Drama Origin: France (VF)

L’événement CINECO LA CONDITION Vebron a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes