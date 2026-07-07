Informations pratiques

Florac Trois Rivières

CINÉCO LA CORDE AU COU

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Projection du film La corde au cou de Gus Van Sant durée 01h45min / Thriller/ Etats-Unis (VO)

Projection du film La corde au cou de Gus Van Sant durée 01h45min / Thriller/ Etats-Unis (VO)

Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ? .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film Rope by Gus Van Sant Running time: 1 hr 45 min / Thriller / United States (Original Version)

L’événement CINÉCO LA CORDE AU COU Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes