CINÉCO LA CORDE AU COU Ispagnac
vendredi 16 octobre 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
CINÉCO LA CORDE AU COU
Salle multimédia Ispagnac Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Projection du film « La corde au cou » de Gus Van Sant durée 01h45min / Thriller/ Etats-Unis (VO)
Projection du film « La corde au cou » de Gus Van Sant durée 01h45min / Thriller/ Etats-Unis (VO)
Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ? .
Salle multimédia Ispagnac 48320 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film « Rope » by Gus Van Sant Running time: 1 hr 45 min / Thriller / United States (Original Version)
L’événement CINÉCO LA CORDE AU COU Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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