Informations pratiques

Ventalon en Cévennes

CINECO LA CORDE AU COU + SAUVONS LES MEUBLES

Salle des Fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Projection des films La corde au cou VO de Gus Van Sant à 18h suivie de Sauvons les meubles VF de Catherine Cosme à 21h.

Projection des films La corde au cou de Gus Van Sant à 18h suivie de Sauvons les meubles de Catherine Cosme à 21h.

La corde au cou 2026 / Durée 01h45min / Genre Thriller / Origine Etats-Unis (VO)

Synopsis: Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?

Sauvons les meubles 2026 / Durée 01h26min / Genre Drame / Origine France (VF)

Synopsis: Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles… .

Salle des Fêtes Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the films La corde au cou (original version) by Gus Van Sant at 6 p.m., followed by Sauvons les meubles (French version) by Catherine Cosme at 9 p.m.

L’événement CINECO LA CORDE AU COU + SAUVONS LES MEUBLES Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère