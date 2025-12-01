CINÉCO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-04-13 21:00:00

fin : 2026-04-13

2026-04-13

Synopsis

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.

Diffusion du film La femme la plus riche du monde de Klifa Thierry Genre comédie dramatique Durée 2h03min Origine France (VF)

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Synopsis

The richest woman in the world: her beauty, her intelligence, her power. A photographer: his ambition, his insolence, his madness. The love at first sight that sweeps them off their feet. A suspicious heiress who fights to be loved. A watchful butler who knows more than he lets on. Family secrets. Astronomical donations. A war where no holds are barred.

