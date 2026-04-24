CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

CINÉCO LA MAISON DES FEMMES

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Synopsis

A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Diffusion du film La maison des femmes de Melisa Godet Genre Drame- Origine France (VF)

Synopsis

A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

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English :

Synopsis

At the Maison des Femmes, between care, listening and solidarity, a team fights every day to help women victims of violence to rebuild their lives. A team that fights together, with their strengths, weaknesses, convictions and inexhaustible energy.

L’événement CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere