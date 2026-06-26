CINECO LA RAGAZZA Florac Trois Rivières
CINECO LA RAGAZZA Florac Trois Rivières mercredi 16 septembre 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO LA RAGAZZA
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 21:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini. Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)
Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini.
Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)
Synopsis:
En Toscane, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mara rencontre Bube, un ancien résistant. Ils tombent amoureux mais Bube est obligé de fuir le pays car il est accusé d’un assassinat politique. Mara reste en Italie à l’attendre, mais elle rencontre Stefano qui lui demande de l’épouser. Elle est sur le point d’accepter, résignée de revoir un jour Bube, quand elle reçoit subitement de ses nouvelles. .
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film La Ragazza by Luigi Comencini. Running time: 01h54min / Genre: Drama / Country of origin: France (original version)
L’événement CINECO LA RAGAZZA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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