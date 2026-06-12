CINECO LA VENUS ELECTRIQUE Mont Lozère et Goulet vendredi 21 août 2026.

Mont Lozère et Goulet

CINECO LA VENUS ELECTRIQUE

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Projection du film LA VENUS ELECTRIQUE de Pierre Salvadori. Durée 2h02min Genre Comédie Romance/ Origine France (VF)

Projection du film LA VENUS ELECTRIQUE Pierre Salvadori

Durée 02h02min Genre Comédie Romance/ Origine France (VF)

Synopsis:

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

Screening of LA VENUS ELECTRIQUE by Pierre Salvadori. Running time: 2h02min Genre: Comedy Romance/ Origin: France (VF)

L’événement CINECO LA VENUS ELECTRIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere