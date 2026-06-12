CINECO LA VENUS ELECTRIQUE Mont Lozère et Goulet
CINECO LA VENUS ELECTRIQUE Mont Lozère et Goulet vendredi 21 août 2026.
Mont Lozère et Goulet
CINECO LA VENUS ELECTRIQUE
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Projection du film LA VENUS ELECTRIQUE de Pierre Salvadori. Durée 2h02min Genre Comédie Romance/ Origine France (VF)
Projection du film LA VENUS ELECTRIQUE Pierre Salvadori
Durée 02h02min Genre Comédie Romance/ Origine France (VF)
Synopsis:
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .
Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
Screening of LA VENUS ELECTRIQUE by Pierre Salvadori. Running time: 2h02min Genre: Comedy Romance/ Origin: France (VF)
L’événement CINECO LA VENUS ELECTRIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
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