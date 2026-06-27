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CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

jeudi 27 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
6 Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori. Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori.

Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)

Synopsis:
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante…   .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film La v%E9nus %E9lectrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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