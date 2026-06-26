Informations pratiques

Ispagnac

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS

place du village Ispagnac Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Projection du film Le Chant des forêts à 21h à la salle multimédia à Ispagnac.

Le chant des forets

France, 2026, 1h34

De Vincent Munier

Documentaire

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent.

Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Avec une patience infinie, une humilité, Munier rappelle la nécessité d’habiter le monde autrement que par un techno-solutionnisme illusoire.

Pour que le chant des forêts ne devienne pas le chant du cygne d’une planète agonisante.

Un film intime, contemplatif, d’une puissance émotionnelle ahurissante, d’une beauté sidérante, et cette beauté est réelle. .

place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40

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English :

Screening of the film Le Chant des for%EAts at 9:00 p.m. in the multimedia room in Ispagnac.

L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes