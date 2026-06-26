CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Ispagnac
vendredi 7 août 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS
place du village Ispagnac Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Projection du film Le Chant des forêts à 21h à la salle multimédia à Ispagnac.
Le chant des forets
France, 2026, 1h34
De Vincent Munier
Documentaire
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent.
Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Avec une patience infinie, une humilité, Munier rappelle la nécessité d’habiter le monde autrement que par un techno-solutionnisme illusoire.
Pour que le chant des forêts ne devienne pas le chant du cygne d’une planète agonisante.
Un film intime, contemplatif, d’une puissance émotionnelle ahurissante, d’une beauté sidérante, et cette beauté est réelle. .
place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film Le Chant des for%EAts at 9:00 p.m. in the multimedia room in Ispagnac.
L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Ispagnac (Lozère)
- CINECO LES VOYAGES DE TEREZA place du village Ispagnac 3 juillet 2026
- COURSE DE LA FRAISE Ispagnac 5 juillet 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Ispagnac 8 juillet 2026
- CONCERT ALEX LE BAIL Ispagnac 16 juillet 2026
- CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? Ispagnac 17 juillet 2026