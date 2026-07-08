SUPERFLY Ispagnac
lundi 20 juillet 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
SUPERFLY
Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Venez assister au concert du groupe Superfly sur la place du village. Superfly nous immerge dans l’âge d’or de la musique Funk, Soul et Rock des 60’s et 70’s,
Venez assister au concert du groupe Superfly sur la place du village. Superfly nous immerge dans l’âge d’or de la musique Funk, Soul et Rock des 60’s et 70’s, .
Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35
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English :
Come see Superfly perform on the village square. Superfly takes us back to the golden age of funk, soul, and rock from the ’60s and ’70s,
L’événement SUPERFLY Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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