CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Ispagnac
vendredi 2 octobre 2026 · Ispagnac
Informations pratiques
Ispagnac
CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES
place du village Ispagnac Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski. Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski
Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)
Synopsis
Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .
place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film The Boy Who Made the Hills Dance by Georgi M. Unkovski. Runtime: 1 hr 39 min / Genre: Comedy, Drama, Musical / Country of Origin: Macedonia (Original Version)
L’événement CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Ispagnac (Lozère)
- CINECO LES VOYAGES DE TEREZA place du village Ispagnac 3 juillet 2026
- COURSE DE LA FRAISE Ispagnac 5 juillet 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Ispagnac 8 juillet 2026
- CONCERT ALEX LE BAIL Ispagnac 16 juillet 2026
- CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? Ispagnac 17 juillet 2026