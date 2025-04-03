CINECO LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT Ciné-Théatre LA FORGE Villefort dimanche 5 juillet 2026.

Villefort

CINECO LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT

Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Projection du film Le gâteau du président de Hasan Hadi. Durée 1h45min Genre Drame Origine Irak, Qatar, USA (VO)

Projection du film Le gâteau du président de Hasan Hadi

Durée 01h45min Genre Drame Origine Irak, Qatar, USA (VO)

Synopsis:

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien. .

Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

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English :

Screening of The President’s Cake by Hasan Hadi. Running time 1h45min Genre Drama Origin Iraq, Qatar, USA (VO)

L’événement CINECO LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT Villefort a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere