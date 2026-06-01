EXPOSITION LA NATURE DANS LES MURS Villefort
EXPOSITION LA NATURE DANS LES MURS Villefort lundi 22 juin 2026.
Villefort
EXPOSITION LA NATURE DANS LES MURS
19 Rue de l’Église Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-22
Exposition du lundi 22 au vendredi 26 juin la nature dans les murs !
Visites libres et gratuites en Mairie de Villefort de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Exposition du lundi 22 au vendredi 26 juin la nature dans les murs !
Visites libres et gratuites en Mairie de Villefort de 9h à 12h et de 14h à 17h. .
19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26
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English :
Exhibition from Monday, June 22, to Friday, June 26: Nature Within the Walls!
Free self-guided tours at the Villefort Town Hall from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.
L’événement EXPOSITION LA NATURE DANS LES MURS Villefort a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere
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