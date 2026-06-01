CINECO MARTY SUPREME Vebron
CINECO MARTY SUPREME Vebron dimanche 28 juin 2026.
Vebron
CINECO MARTY SUPREME
Salle annexe de la mairie Vebron Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie.
Durée 02h30min Genre Biopic, Drame Mention Tout Public
Projection du film Marty Supreme de Josh Safdie, le dimanche 28 juin à 20h30 à Vebron.
Durée 02h30min
Genre Biopic, Drame
Mention Tout Public
Origine Etats-Unis (VO)
De Josh Safdie
Avec Timothée CHALAMET, Gwyneth PALTROW, Odessa A’zion
Synopsis
Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.
Critique
Tout concourt à faire de Marty Supreme une fable existentielle à entrées multiples, inspirée d’un personnage réel (Marty Reisman) mais surtout portée par un époustouflant Timothée Chalamet assumant pleinement l’effet miroir d’un personnage immature et impatient. Une ode au capitalisme et à la réussite, une claque, un revers assassin qui vous cloue dans votre fauteuil ! .
Salle annexe de la mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Marty Supreme by Josh Safdie.
Running time: 02h30min Genre: Biopic, Drama Mention: All Audiences
L’événement CINECO MARTY SUPREME Vebron a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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