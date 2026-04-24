CINÉCO ORWELL 2+2=5 Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

CINÉCO ORWELL 2+2=5

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Synopsis

George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother…

Diffusion du film Orwell 2+2=5 de Raoul Peck Genre Documentaire- Origine USA (VO)

Synopsis

1949 George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

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English :

Synopsis

George Orwell completes what will be his last but most important novel, 1984. This film delves into the last months of Orwell?s life and his visionary work to explore the roots of the disturbing concepts he revealed to the world in his dystopian masterpiece: double talk, thoughtcrime, novlanguage, the omnipresent spectre of Big Brother…

L’événement CINÉCO ORWELL 2+2=5 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere