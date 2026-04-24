CINÉCO ORWELL 2+2=5 Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet
CINÉCO ORWELL 2+2=5 Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet vendredi 22 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
CINÉCO ORWELL 2+2=5
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Synopsis
George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother…
Diffusion du film Orwell 2+2=5 de Raoul Peck Genre Documentaire- Origine USA (VO)
Synopsis
1949 George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.
Tarif de 4€ à 6€ .
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis
George Orwell completes what will be his last but most important novel, 1984. This film delves into the last months of Orwell?s life and his visionary work to explore the roots of the disturbing concepts he revealed to the world in his dystopian masterpiece: double talk, thoughtcrime, novlanguage, the omnipresent spectre of Big Brother…
L’événement CINÉCO ORWELL 2+2=5 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- CINÉCO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026
- CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026
- [COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet 25 avril 2026
- CONCERT Place de l’ancienne poste Mont Lozère et Goulet 25 avril 2026
- ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet 27 avril 2026