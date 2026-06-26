CINECO POUR LE PLAISIR Genette verte Florac Trois Rivières
CINECO POUR LE PLAISIR Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 23 septembre 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO POUR LE PLAISIR
Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 21:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici . Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici .
Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Avec Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius
Synopsis:
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .
Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film Pour le plaisir by Reem Kherici. Runtime: 1 hr 28 min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO POUR LE PLAISIR Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- CONFÉRENCE COMMENT FAIRE TERRITOIRE AVEC LES AUTRES VIVANTS ? Florac Trois Rivières 30 juin 2026
- CINECO LES VOYAGES DE TEREZA Florac Trois Rivières 1 juillet 2026
- SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ ! Florac Trois Rivières 3 juillet 2026
- LE LOZ POT’FEST #4 Rue de la Serve Florac Trois Rivières 4 juillet 2026
- CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA Florac Trois Rivières 4 juillet 2026