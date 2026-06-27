CINECO VIVALDI ET MOI Ventalon en Cévennes
vendredi 11 septembre 2026 · Ventalon en Cévennes
Informations pratiques
Ventalon en Cévennes
CINECO VIVALDI ET MOI
Salle des Fêtes Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto. Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto.
Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Synopsis:
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
Salle des Fêtes Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 01h51min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)
L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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