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CINECO VIVALDI ET MOI Ventalon en Cévennes

vendredi 11 septembre 2026 · Ventalon en Cévennes

CINECO VIVALDI ET MOI Ventalon en Cévennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
48160 Ventalon en Cévennes
Département
Lozère
Tarif
6 Adulte

Ventalon en Cévennes

CINECO VIVALDI ET MOI

Salle des Fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto. Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto.

Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)

Synopsis:
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.   .

Salle des Fêtes Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 01h51min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)

L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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