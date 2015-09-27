Cinéfamille | Festival « Play it again ! » | James et la pêche géante, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Informations pratiques

Cinéfamille | Festival « Play it again ! » | James et la pêche géante Dimanche 27 septembre, 15h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:20:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:20:00+02:00

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Cinéfamille

Dimanche 27 septembre, 15h

JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE

De Henry Selick

1997 | États-Unis | 1h20 | VF

Avec Paul Terrry, Paul Terrry, Susan Sarandon

À PARTIR DE 8 ANS

À la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques.

*Les séances Cinéfamille proposent une projection suivie d’un goûteraccessible au tarif de 1,80 €.Ce tarif est soumis à la présentation d’une contremarque, à retirer dans plusieurs médiathèques et centres sociaux de Tourcoing (liste sur notre site et à l’accueil) et à présenter à l’accueil du Fresnoy le jour de la séance.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Cinéfamille | James et la pêche géante de Henry Selick | Dimanche 27 Septembre, 15h

DR