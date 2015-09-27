Cinéfamille | Festival Play it again ! | James et la pêche géante Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Cinéfamille | Festival Play it again ! | James et la pêche géante

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 16:20:00

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Cinéfamille

Dimanche 27 septembre, 15h

JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE

De Henry Selick

1997 | États-Unis | 1h20 | VF

Avec Paul Terrry, Paul Terrry, Susan Sarandon

À PARTIR DE 8 ANS

À la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques.

*Les séances Cinéfamille proposent une projection suivie d’un goûteraccessible au tarif de 1,80 €.Ce tarif est soumis à la présentation d’une contremarque, à retirer dans plusieurs médiathèques et centres sociaux de Tourcoing (liste sur notre site et à l’accueil) et à présenter à l’accueil du Fresnoy le jour de la séance.

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Cinéfamille

Dimanche 27 septembre, 15h

JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE

De Henry Selick

1997 | États-Unis | 1h20 | VF

Avec Paul Terrry, Paul Terrry, Susan Sarandon

À PARTIR DE 8 ANS

À la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques.

*Les séances Cinéfamille proposent une projection suivie d’un goûteraccessible au tarif de 1,80 €.Ce tarif est soumis à la présentation d’une contremarque, à retirer dans plusieurs médiathèques et centres sociaux de Tourcoing (liste sur notre site et à l’accueil) et à présenter à l’accueil du Fresnoy le jour de la séance. .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00 accueil@lefresnoy.net

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English :

A national, annual event dedicated to promoting heritage cinema, the Play It Again! festival returns from September 17 to 27, 2026, for its 12th edition. Organized by the ADRC, Play It Again! is the only festival dedicated to film heritage, bringing together more than 200 theaters simultaneously—from major cities to rural areas—and reaching a wide and diverse audience. The program features timeless classics and restored films that will be screened at participating theaters throughout France.

Family Film

Sunday, September 27, 3:00 p.m.

JAMES AND THE GIANT PEA

By Henry Selick

1997 | United States | 1h20 | French version

Starring Paul Terry, Paul Terry, Susan Sarandon

AGES 8 AND UP

After the death of his parents, James falls under the thumb of his aunts, Sponge and Piquette, two abominable shrews who enslave him. One evening, a mysterious figure gives him a bag filled with glow-in-the-dark crocodile tongues that possess magical powers.

*The “Cinéfamille” screenings feature a movie followed by a snack available for 1.80 €. This rate is subject to the presentation of a voucher, which can be picked up at several media libraries and community centers in Tourcoing (list available on our website and at the reception desk) and must be presented at the reception desk at Le Fresnoy on the day of the screening.

L’événement Cinéfamille | Festival Play it again ! | James et la pêche géante Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-14 par Hauts-de-France Tourisme