CinéKids, les dernières séances de la thématique Frères et sœurs pour les petit·es cinéphiles ! Forum des images Paris

Programmation de juin :

Ma petite planète chérie



à partir de 5 ans – Mercredi 03 juin à 15h

Au moment d’aller se coucher, Coline et Gaston se posent de nombreuses questions sur le monde et l’environnement. Zina, une petite araignée aux pouvoirs extraordinaires leur répond tout en éveillant leur sensibilité à la protection de la planète.

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poétique.

Projection suivie d’une activité jeux de société sur la nature et l’écologie.

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À deux c’est mieux !

à partir de 2 ans – Dimanche 07 juin à 16h

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateur·ices.

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Sirocco et le royaume des courants d’air

à partir de 5 ans – Mercredi 10 juin à 15h

Deux sœurs, Carmen et Juliette, sont transportées dans l’univers de leur livre favori ! Pour rentrer chez elles, elles doivent affronter le terrible Sirocco, le maître des tempêtes…

Projection suivie d’un débat.

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Géniales !

à partir de 5 ans – Mercredi 17 juin à 15h

Quatre courts métrages dans lesquels les héroïnes usent de leur intelligence et créativité pour améliorer la vie de ceux ou celles qu’elles aiment. Des petites filles astucieuses dont la sagesse, la sagacité et l’ingéniosité leur permettront de relever des défis et d’accomplir de belles actions !

Projection précédée d’une lecture par la médiathèque de la Canopée.

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Bonjour

à partir de 8 ans – Mercredi 24 juin à 15h

Deux frères entament une grève de la parole pour obtenir un poste de télé. Leur mutisme va créer quelques quiproquos.

Deuxième film en couleurs d’Ozu, qui égratigne avec douceur et humour le quotidien d’un quartier avec ses commérages, les conflits entre générations et la société de consommation.

Projection suivie d’un débat – film présenté en version originale sous-titrée français.

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Gros-pois et Petit-point

à partir de 2 ans – Dimanche 28 juin à 16h

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et expérimentation…

Un délice pour les plus petit·es.

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Programmation de juillet :

Le Chant de la mer

à partir de 6 ans – Mercredi 01 juillet à 15h

Ben et Maïna vivent dans un phare avec leur père, resté veuf après la mort de leur mère. Quand les deux enfants découvrent que Maïna est une selkie, une fée des mers capable de se transformer en phoque, un monde peuplé d’êtres magiques s’ouvre à eux.

Un conte plein de lyrisme inspiré des légendes celtes.

Projection suivie d’un débat.

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Ponyo sur la falaise

à partir de 4 ans – Dimanche 05 juillet à 16h

Sosuke, cinq ans, habite au sommet d’une falaise qui surplombe la mer intérieure japonaise. Un matin, alors qu’il joue sur la plage, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder.

Un hymne à l’imaginaire, par le maître Hayao Miyazaki, qui incite à aller au bout de ses envies et de ses passions.

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La nouveauté au Forum des images :

Jusqu’au 11 juillet, vivez une expérience en 360° et plongez au cœur de la nature !

En partenariat avec Wild Immersion, pionnier des documentaires immersifs, retrouvez une nouvelle une offre de trois programmes de films 360° en Réalité Virtuelle.

Capturés dans les habitats naturels, produits éthiquement, les films de l’offre Immersion Sauvage vous emmènent au cœur de la nature. Prenez place sur un siège rotatif, enfilez un casque VR et plongez au milieu des animaux sauvages dans leur environnement naturel.

À partir de 5 ans.

Accès en continu du mercredi au dimanche, aux horaires d’ouverture de l’expérience.

BON PLAN CINÉKIDS : 3€ en complément de l’achat d’un billet pour une séance CinéKids, le jour de la séance CinéKids.

→ réserver

Jusqu’au 5 juillet, autour de films pleins de tendresse et de joie, les CinéKids explorent une thématique tout autant quotidienne qu’affectueuse : les sœurs et frères. Une belle façon de prolonger encore un peu ces histoires de complicité, de disputes et de liens indéfectibles avant la fin du cycle.

Les mercredis et dimanches après-midi, pour les enfants de 2 à 9 ans, film suivi d’un débat.

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des Halles – 2 Rue du cinémaParis

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