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Ciné’lloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Ciné’lloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation par mail à<br> bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou<br> enfin auprès des bibliothécaires sur place.  </p>

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Le samedi 31 octobre 2026
de 13h00 à 14h30
gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.  

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T14:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T15:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T13:00:00+02:00_2026-10-31T14:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


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