Ciné’lloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Une petite séance pour frissonner avec un vampire des plus connus ;)
des créatures fantastiques vous donnent rendez-vous pour une séance de cinéma spéciale Halloween !
Le samedi 31 octobre 2026
de 13h00 à 14h30
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T14:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T15:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T13:00:00+02:00_2026-10-31T14:30:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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