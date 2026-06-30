Ciné’lloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Une petite séance pour frissonner avec un vampire des plus connus ;)

des créatures fantastiques vous donnent rendez-vous pour une séance de cinéma spéciale Halloween !

Le samedi 31 octobre 2026

de 13h00 à 14h30

gratuit

Réservation par mail à



bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T14:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T15:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T13:00:00+02:00_2026-10-31T14:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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