Cinéma Running Man Mur-de-Barrez
Cinéma Running Man Mur-de-Barrez vendredi 27 mars 2026.
Mur-de-Barrez
Cinéma Sorda en VO
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Drame de Eva Libertad García avec Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta. Durée 1h40min
Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ? 4 .
1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Drama by Eva Libertad García with Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta. Running time: 1h40min
L’événement Cinéma Sorda en VO Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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