Cinéma à Bretoncelles 2 séances Salle des Fêtes Bretoncelles

Cinéma à Bretoncelles 2 séances

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27 18:00:00

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

18H film destiné au jeune public

20H30 film tout public

Programmation en cours.

Pratique à la salle des fêtes ouverture bar et animation à 19h30.

Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l’association Halem Théâtre et la Ligue de l’Enseignement Normandie. .

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie

