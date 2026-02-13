Cinéma à Bretoncelles 2 séances Salle des Fêtes Bretoncelles
Cinéma à Bretoncelles 2 séances Salle des Fêtes Bretoncelles samedi 8 mai 2027.
Cinéma à Bretoncelles 2 séances
Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-08 20:30:00
fin : 2027-05-08
Date(s) :
2027-05-08
18H film destiné au jeune public
20H30 film tout public
Programmation en cours.
Pratique à la salle des fêtes ouverture bar et animation à 19h30.
Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l’association Halem Théâtre et la Ligue de l’Enseignement Normandie. .
Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma à Bretoncelles 2 séances
L’événement Cinéma à Bretoncelles 2 séances Bretoncelles a été mis à jour le 2026-02-13 par OT CdC Coeur du Perche