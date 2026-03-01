Cinéma à l’Arrosoir Figeac Avant-Première du court-métrage Opposés Figeac

Cinéma à l’Arrosoir Figeac Avant-Première du court-métrage Opposés

Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac

11 mars 2026, 19:30

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Projection du court-métrage de Margaux Guillou, en présence de l'équipe du film

Projection du court-métrage de Margaux Guillou, en présence de l'équipe du film. Suivi d'un échange avec la salle.

Dans une supérette de quartier, Marc, commerçant grognon marqué par une rupture, voit débarquer Clémence, une jeune cliente visiblement à bout. Un simple oubli au moment de payer révèle peu à peu une tension bien plus profonde. Le temps d’un passage en caisse, deux solitudes se percutent, entre agacement, silences et humanité inattendue. Film 100% local et bénévole !

English :

Projection of Margaux Guillou’s short film, in the presence of the film's crew

