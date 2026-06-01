Joinville

Cinéma à l’auditoire The mandalorian and grogu

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Tout public

Découvrez le nouveau film The mandalorian and grogu à 20h à l’auditoire de Joinville (2h12).

Synopsis La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu.

Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma à l’auditoire The mandalorian and grogu Joinville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville