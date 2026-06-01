Cinéma à l’auditoire The mandalorian and grogu Joinville
Cinéma à l’auditoire The mandalorian and grogu Joinville mardi 30 juin 2026.
Joinville
Cinéma à l’auditoire The mandalorian and grogu
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Tout public
Découvrez le nouveau film The mandalorian and grogu à 20h à l’auditoire de Joinville (2h12).
Synopsis La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu.
Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
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English :
L’événement Cinéma à l’auditoire The mandalorian and grogu Joinville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville
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