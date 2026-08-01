Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Charlie et les Kangourous

Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Après une panne de voiture, Chris, ancien présentateur météo vedette, se retrouve bloqué dans une petite ville reculée d’Australie.

Il y fait la connaissance de Charlie, une petite fille aborigène de 12 ans passionnée par les kangourous, et qui partageait cet amour des animaux avec son père aujourd’hui disparu. Une amitié improbable va alors se nouer entre eux. Ensemble, ils vont recueillir et soigner des bébés kangourous orphelins et leur offrir une seconde chance. Une aventure qui transformera leur vie…

Inspiré d’une incroyable histoire vraie. .

Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10

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English :

After his car breaks down, Chris, a former star weathercaster, finds himself stranded in a small, remote town in Australia.

L’événement Cinéma Charlie et les Kangourous Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)