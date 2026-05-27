Cinéma Cocotte en VO Saint-Affrique
Cinéma Cocotte en VO Saint-Affrique mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Cocotte en VO
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-20
À grand pouvoir, grandes responsabilités mais si l’héroïne était une poule ?
Tout public avec avertissement
Échappée d’un élevage industriel, elle trouve refuge dans la cour d’un restaurant en ruine. Là, elle découvre l’amour, défie la loi du bec et se bat pour protéger ses œufs. Sa quête, tendre et ironique, résonne avec les combats silencieux et petits arrangements de la vie humaine.
27 mai 2026 en salle | 1h 37min | Drame
De György Pálfi Par György Pálfi, Zsófia Ruttkay
Avec Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras, Yannis Kokiasmenos
Titre original Kota .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
%C0 With great power comes great responsibility—but what if the hero were a chicken?
L’événement Cinéma Cocotte en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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