Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert de B.Roy

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez profiter du Concert de B.Roy au Lieu-Dit !

Lorsque B.ROY s’empare de son accordéon et interprète ses chansons, c’est tout l’univers du Paris rock indé, éternel et populaire, qui refait surface. Pas la Ville-Lumière pour touristes, non, bien mieux le vrai Paname celui de Belleville, Ménilmontant ou Barbès ! B.ROY fait partie de ces musiciens sincères et attachants, issus de la scène alternative des années 80. Il a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde , notamment de 2000 à 2002 au sein de RADIO BEMBA, le groupe de MANU CHAO. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy B.Roy’s concert at Le Lieu-Dit!

L’événement Concert de B.Roy Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)