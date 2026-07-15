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AGENDA · Saint-Affrique

Concert de B.Roy Saint-Affrique

samedi 1 août 2026 · Saint-Affrique

Concert de B.Roy Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
5 Rue de L'Industrie
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif
Participation au chapeau

Saint-Affrique

Concert de B.Roy

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Venez profiter du Concert de B.Roy au Lieu-Dit !
Lorsque B.ROY s’empare de son accordéon et interprète ses chansons, c’est tout l’univers du Paris rock indé, éternel et populaire, qui refait surface. Pas la Ville-Lumière pour touristes, non, bien mieux le vrai Paname celui de Belleville, Ménilmontant ou Barbès ! B.ROY fait partie de ces musiciens sincères et attachants, issus de la scène alternative des années 80. Il a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde , notamment de 2000 à 2002 au sein de RADIO BEMBA, le groupe de MANU CHAO.   .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42  cafe@assolieudit.fr

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English :

Come enjoy B.Roy’s concert at Le Lieu-Dit!

L’événement Concert de B.Roy Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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