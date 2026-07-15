Concert de B.Roy Saint-Affrique
samedi 1 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Concert de B.Roy
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez profiter du Concert de B.Roy au Lieu-Dit !
Lorsque B.ROY s’empare de son accordéon et interprète ses chansons, c’est tout l’univers du Paris rock indé, éternel et populaire, qui refait surface. Pas la Ville-Lumière pour touristes, non, bien mieux le vrai Paname celui de Belleville, Ménilmontant ou Barbès ! B.ROY fait partie de ces musiciens sincères et attachants, issus de la scène alternative des années 80. Il a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde , notamment de 2000 à 2002 au sein de RADIO BEMBA, le groupe de MANU CHAO. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
Come enjoy B.Roy’s concert at Le Lieu-Dit!
L’événement Concert de B.Roy Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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