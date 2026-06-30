Saint-Affrique

Cinéma Permis de Détruire

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-16

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21

Dominique lutte pour concrétiser son rêve corse entre son cabinet médical en chantier et son combat contre une centrale électrique controversée.

Quand Olivier, son ami psychanalyste en plein divorce, débarque pour refaire sa vie sur l’île, les deux pinzuti (Français du continent) aidés de leur ami corse Santu, vont tout faire pour s’intégrer à la culture insulaire pour le meilleur et le pire.

1 juillet 2026 en salle | 1h 37min | Comédie

De Eric Fraticelli Par Eric Fraticelli

Avec Kad Merad, Patrick Timsit, Eric Fraticelli .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Dominique is struggling to make her Corsican dream a reality, caught between her medical practice—which is still under construction—and her fight against a controversial power plant.

L’événement Cinéma Permis de Détruire Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)