Informations pratiques

Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Gaëlle COULON et Mickaël DURAND

2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

C’est une formule exceptionnelle à quatre mains (et quatre pieds !) que vous propose l’Association R.O.S.A. pour débuter le mois d’août.

Les talentueux musiciens nantais Gaëlle Coulon et Mickaël Durand s’unissent autour du Grand Orgue de Saint-Affrique pour un dialogue musical d’une rare complicité. Une performance dynamique et spectaculaire qui mettra en lumière toutes les facettes et la richesse orchestrale de l’instrument.

À ne pas manquer ! .

2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The R.O.S.A. Association is offering an exceptional four-hand (and four-foot!) performance to kick off the month of August.

L’événement Les Musicales du Marché Gaëlle COULON et Mickaël DURAND Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)