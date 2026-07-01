UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Frédéric Munoz Saint-Affrique

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Frédéric Munoz Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
2 Place de l'église
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif
Entrée libre

Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Frédéric Munoz

2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Les Musicales du Marché se poursuivent avec la venue exceptionnelle de Frédéric Munoz, grand nom de l’orgue et titulaire de l’instrument historique de Saint-Guilhem-le-Désert.
Reconnu pour sa sensibilité artistique et sa connaissance pointue du répertoire, il saura faire vibrer le Grand Orgue de Saint-Affrique à travers un programme riche et captivant. Venez vivre un moment d’émotion musicale unique juste après vos emplettes.   .

2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musicales du Marché festival continues with a special performance by Frédéric Munoz, a renowned organist and titular organist of the historic instrument at Saint-Guilhem-le-Désert.

L’événement Les Musicales du Marché Frédéric Munoz Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)