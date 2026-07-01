Les Musicales du Marché Frédéric Munoz Saint-Affrique
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Les Musicales du Marché Frédéric Munoz
2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les Musicales du Marché se poursuivent avec la venue exceptionnelle de Frédéric Munoz, grand nom de l’orgue et titulaire de l’instrument historique de Saint-Guilhem-le-Désert.
Reconnu pour sa sensibilité artistique et sa connaissance pointue du répertoire, il saura faire vibrer le Grand Orgue de Saint-Affrique à travers un programme riche et captivant. Venez vivre un moment d’émotion musicale unique juste après vos emplettes. .
2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
The Musicales du Marché festival continues with a special performance by Frédéric Munoz, a renowned organist and titular organist of the historic instrument at Saint-Guilhem-le-Désert.
L’événement Les Musicales du Marché Frédéric Munoz Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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