Informations pratiques

Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Frédéric Munoz

2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les Musicales du Marché se poursuivent avec la venue exceptionnelle de Frédéric Munoz, grand nom de l’orgue et titulaire de l’instrument historique de Saint-Guilhem-le-Désert.

Reconnu pour sa sensibilité artistique et sa connaissance pointue du répertoire, il saura faire vibrer le Grand Orgue de Saint-Affrique à travers un programme riche et captivant. Venez vivre un moment d’émotion musicale unique juste après vos emplettes. .

2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The Musicales du Marché festival continues with a special performance by Frédéric Munoz, a renowned organist and titular organist of the historic instrument at Saint-Guilhem-le-Désert.

L’événement Les Musicales du Marché Frédéric Munoz Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)