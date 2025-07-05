Cinéma Supergirl Saint-Affrique
Cinéma Supergirl Saint-Affrique mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Supergirl
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21
Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice.
Tout public avec avertissement.
1 juillet 2026 en salle | 1h 50min | Action, Fantastique, Science Fiction
De Craig Gillespie Par Ana Nogueira
Avec Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When an adversary as ruthless as it is unexpected threatens her world, Kara Zor-El—aka Supergirl—reluctantly teams up with an unlikely companion and embarks on an intergalactic odyssey in search of revenge and justice.
L’événement Cinéma Supergirl Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Collecte d’Eté Don de Sang Saint-Affrique 30 juin 2026
- Sport en Famille Découverte du Padel Saint-Affrique 1 juillet 2026
- Les Vendredis en Musique Saint-Affrique 3 juillet 2026
- Marché aux Puces Saint-Affrique 4 juillet 2026
- Baignade à La Gravière Saint-Affrique 5 juillet 2026