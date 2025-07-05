Saint-Affrique

Cinéma Supergirl

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-15

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21

Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice.

Tout public avec avertissement.

1 juillet 2026 en salle | 1h 50min | Action, Fantastique, Science Fiction

De Craig Gillespie Par Ana Nogueira

Avec Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

When an adversary as ruthless as it is unexpected threatens her world, Kara Zor-El—aka Supergirl—reluctantly teams up with an unlikely companion and embarks on an intergalactic odyssey in search of revenge and justice.

L’événement Cinéma Supergirl Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)