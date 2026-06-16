Concert à l’Eglise Chefs d’œuvre de la guitare espagnole et Aranjuez Saint-Affrique

Saint-Affrique

Concert à l’Eglise Chefs d’œuvre de la guitare espagnole et Aranjuez

Eglise de Saint-Affrique Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Philippe Cornier va fêter cette année ses quarante ans de scène , Guitariste d’exception, il célèbre la richesse et la passion de la musique ibérique dans son concert Chefs-d’œuvre de la guitare de la Guitare Espagnole

À travers des œuvres de Tárrega, Albéniz, Granados ou Rodrigo,il fait vibrer les cordes de son instrument avec une sensibilité rare ,un sens du raffinement qui évoquent la lumière, la danse et l’âme de l’Espagne.

Son jeu, à la fois virtuose et intime, invite le public à un voyage poétique au cœur des émotions méditerranéennes.

Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury, à l’Obcni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, à Damas, à Bayreuth, en Allemagne , dans la Cathédrale d’Aix en Provence, à l’Eglise de st Germain des Pres de Paris,dans les Abbayes de St Victor à Marseille, de Conques,de St Guilhem le Désert,dans le Cloître de Moissac ainsi qu ‘à l’Opera Comédie de Montpellier…

Il a enregistré Ivresse de la guitare et les Concerto de Vivaldi et Giuliani sous la direction de Jean Louis Forestier .

Le peintre Claude Viallat a réalisé la pochette de son dernier album Por Caminos de Santiago

Philippe a accompagné de nombreuses lectures avec la journaliste Laure Adler, l’acteur Philippe Caubere ou l’écrivain Nîmois Alain Montcouquiol . 16 .

Eglise de Saint-Affrique Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Philippe Cornier will celebrate his 40th anniversary on stage this year, An exceptional guitarist, he celebrates the richness and passion of Iberian music in his concert “Masterpieces of the Spanish Guitar.”

L’événement Concert à l’Eglise Chefs d’œuvre de la guitare espagnole et Aranjuez Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)