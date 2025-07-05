Saint-Affrique

Découverte des Associations jeu de lyonnaise avec l’Entente Bouliste Saint-Affricaine

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Dans le cadre du projet À la découverte des associations , le Quai propose un temps de découverte original avec l’Entente Bouliste Saint Affricaine.

Cette rencontre sera l’occasion de s’initier au sport de boule, jeu de lyonnaise, une discipline à part entière, différente de la pétanque traditionnelle, et riche en technique comme en convivialité. L’activité s’adresse aussi bien aux adolescents qu’aux adultes, débutants comme initiés.

Pensé comme un moment convivial, cet atelier invite chacun à venir s’essayer à cette pratique sportive dans une ambiance détendue, en famille ou entre amis.

Animation maintenue quel que soit le temps !

Inscription obligatoire .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

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English :

As part of the %AB %C0 project, “Discovering %BB Associations,” Le Quai is offering a unique discovery experience in collaboration with the Entente Bouliste Saint Affricaine.

L’événement Découverte des Associations jeu de lyonnaise avec l’Entente Bouliste Saint-Affricaine Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)