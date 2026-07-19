Fete du Village Bournac Saint-Affrique

Informations pratiques

Saint-Affrique

Fete du Village Bournac

Bournac Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, en famille, entre amis ou en solo, Bournac vous ouvre grand ses portes pour une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage, de la gourmandise et de la musique.

Voici le programme complet de ce qui vous attend pour cette journée inoubliable

11h00 Défilé de véhicules anciens (Expo éphémère) Venez admirer de magnifiques mécaniques d’époque qui feront briller les yeux des petits comme des grands lors d’une parade nostalgique et colorée.

12h00 Repas Chaud Boulettes / Lou Scachous / Muriel Bouniols Pour lancer les festivités gustatives, régalez-vous avec un bon repas chaud et les glaces artisanales du Marchand de glaces.

14h00 Concours de Boules Carrées & Démonstration de jeu de quilles Prêts à relever le défi ? Venez tester votre adresse lors de notre insolite et très amusant concours de boules carrées ! Une démonstration traditionnelle de jeu de quilles sera également au rendez-vous.

19h30 Animation musicale autour de la Buvette L’heure de l’apéro ! Venez partager un verre dans une ambiance musicale festive et détendue pour lancer la soirée.

20h30 Le Grand Repas du Soir (Porc Grillé à la broche) Le clou du spectacle pour les papilles ! Installez-vous pour un festin convivial .

21h30 Concert Pop Rock Années 70/80 avec SECOND LIFE Le groupe Second Life débarque pour mettre le feu à la soirée ! Préparez-vous à chanter et danser sur les plus grands standards pop-rock des décennies mythiques.

AU MENU DU SOIR (Sur réservation À ne pas manquer !)

Pour le repas de 20h30, nos producteurs locaux vous ont concocté un véritable régal

Mise en bouche Amuse-gueules de la Ferme de Christophe, enrichis de délicieuses portions de pizzas.

Plat principal Un tendre Porc grillé à la broche, accompagné de sa ratatouille fondante et de semoule.

Fromage Plateau de fromage du pays pour terminer en beauté. .

Bournac Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Whether you’re from around here or elsewhere, with family, friends, or on your own, Bournac welcomes you with open arms for a day filled with friendship, togetherness, good food, and music.

L’événement Fete du Village Bournac Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)