Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Les Caprices de l’Enfant Roi

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-08

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19

1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent.

A partir de 8 ans

Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil.

24 juin 2026 en salle | 1h 54min | Comédie dramatique, Historique

De Michel Leclerc Par Michel Leclerc, Baya Kasmi

Avec Artus, Julia Piaton, Franck Dubosc .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

1651. Louis (not yet XIV) is a young teenager.

L’événement Cinéma Les Caprices de l’Enfant Roi Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)